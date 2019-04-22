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Гусман высказался о победе Зеленского на выборах

Постоянный член жюри КВН Юлий Гусман прокомментировал победу Владимира Зеленского на президентских выборах Украины. Артист намерен оценить шоумена как президента через несколько лет.
Гусман высказался о победе Зеленского на выборах

Гусман отметил, что все знают Зеленского как великолепного актера и комика, а также смотрят его шоу “Квартал 95”. При этом неясно, как будет себя вести новоизбранный президент на своем посту, на что Гусман планирует посмотреть через несколько лет. По словам члена жюри КВН, Зеленский запомнился тем, что создал гигантскую продюсерскую семью, выпускающую качественную продукцию. Президентские амбиции, по мнению Гусмана, могли возникнуть благодаря сериалу “Слуга народа”, где показывается интересная модель, когда простой человек попадает в элитарную ловушку.

Юлий Гусман считает харизму Зеленского большой, а также заметил, что тот не пытался кого-то оттолкнуть из-за русского языка. Украинские города имеют разную психологию и менталитеты, например, Одессу, Львов и Харьков Гусман считает совершенно разными.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:04

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