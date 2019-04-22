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Назван Топ-10 лучших средств для облегчения обгоревшей кожи

Британские специалисты составили Топ-10 лучших средств, которые приведут в порядок обгоревшую на солнце кожу. В перечне можно встретить как спецсредства, так и народные изобретения.
Назван Топ-10 лучших средств для облегчения обгоревшей кожи

В отдельных случаях ожог кожи может привести к возникновению шелушения и волдырей, что чревато негативными последствиями. Облегчить состояние пострадавшего сможет лосьон с алоэ вера, а также душ с прохладной водой, лед и холодный копрессор. Как продемонстрировали недавние исследования, нанесение йогурта на кожу тоже немного улучшит положение человека.

Находившийся долгое время под солнцем пациент, как правило, обезвожен, в связи с чем важно употреблять как можно больше воды. Также стоит помнить и про молоко, так как в нем содержатся витамины A и D, липиды, аминокислоты и молочная кислота, что помогает коже быстрее возобновиться.

Не будет лишним при болевых ощущениях выпить парацетамол и ибупрофен. Взрослым рекомендуется принимать не больше двух таблеток каждые 4-6 часов. Среди других средств, помогающих при обгоревшей коже черный чай, огурцы, крема с содержанием гидрокортизона и продукты с витамином E.



 
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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:05

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