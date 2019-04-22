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Ведущая «Дома-2» Юля Ефременкова донашивает вещи экс-участников

Телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Юлия Ефременкова донашивает наряды бывших участников проекта. По словам телезрителей, фотографии, которые появились в социальных сетях, в очередной раз подтверждают, что на телестройке работают костюмеры.

Ведущая «Дома-2» Юля Ефременкова донашивает вещи экс-участников

На днях в Сети разгорелась настоящая «война» между Ефременковой и одной из экс-героинь «Дома-2». А началось все с того, что возлюбленный Юлии в интервью признался, что в отношениях с Анастасией Ендальцевой уже был влюблен в ведущую «Дома-2».

Впрочем, в слова Мондезира Свет-Амура не все поверили, ведь многие поклонники реалити-шоу до сих пор помнят, как парень буквально «бегал» за Анастасией, чтобы та была с ним.

Ведущая «Дома-2» Юля Ефременкова донашивает вещи экс-участников

Сейчас же в Сети обсуждают новый скандал. Дело в том, что Ефременкова появилась в обществе в наряде, в котором ранее не единожды появлялась в эфирах «Дома-2» Ендальцева.

Напомним, что в Интернете не единожды поговаривали о том, что на проекте работают не только сценаристы, но и костюмеры, ведь не все участники, пришедшие на реалити-шоу, могут позволить себе ежедневно менять наряды.

Ведущая «Дома-2» Юля Ефременкова донашивает вещи экс-участников

К примеру, Милена Безбородова и вовсе воспитывалась в детском доме, после которого сразу же пришла в Периметр, а это значит, что у девушки не было возможности заработать достаточно денег, чтобы обеспечить себя брендовыми нарядами.

К слову, мало кому понравился тот факт, что ведущая «Дома-2», которая зарабатывает на проекте немаленькие деньги, тоже предпочитает носить проектные наряды.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:47

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