Джессика Симпсон впервые показала поклонникам младшую дочь

В минувшие выходные в США многие знаменитости праздновали католическую Пасху, в связи с чем публиковали фотографии с семьями. Джессика Симпсон не осталась в стороне и решила поделиться семейными кадрами посредством поста в Instagram. Звезда удивила поклонников тем, что показала свою дочь Берди Мэй Джонсон, которой исполнился месяц. Новорожденную показали на нескольких фотографиях, а одета она была в цветастое платье, как и ее сестра.Джессика Симпсон стала мамой еще 19 марта, но для знаменитости последняя беременность протекала непросто. Однако актриса быстро восстановилась после кесарева сечения и недавно впервые вышла в свет. Звезда была запечатлена вместе с супругом Эриком Джонсоном, с которым направлялась в ресторан.