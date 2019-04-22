АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
"Переговоры будут": Главные высказывания президента Украины Владимира Зеленского об отношениях с Россией
EUR 71.92 USD 63.96
Курс валют на 20.04.2019

Джессика Симпсон впервые показала поклонникам младшую дочь

Известная певица из США Джессика Симпсон накануне в сети Instagram показала своего третьего ребенка, что произошло спустя месяц после родов. Младшую дочь знаменитости назвали Берди Мэй Джонсон.
Джессика Симпсон впервые показала поклонникам младшую дочь

В минувшие выходные в США многие знаменитости праздновали католическую Пасху, в связи с чем публиковали фотографии с семьями. Джессика Симпсон не осталась в стороне и решила поделиться семейными кадрами посредством поста в Instagram. Звезда удивила поклонников тем, что показала свою дочь Берди Мэй Джонсон, которой исполнился месяц. Новорожденную показали на нескольких фотографиях, а одета она была в цветастое платье, как и ее сестра.

Джессика Симпсон стала мамой еще 19 марта, но для знаменитости последняя беременность протекала непросто. Однако актриса быстро восстановилась после кесарева сечения и недавно впервые вышла в свет. Звезда была запечатлена вместе с супругом Эриком Джонсоном, с которым направлялась в ресторан.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:45

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Паулина Андреева рассказала о курьезном
Chery Tiggo 3 подешевел в РФ на 7%
61-летний Виктор Салтыков снижает
Дмитрий Дмитренко до прихода на "Дом-2"
Витас раскритиковал Гарика Харламова за
Жена Сергея Жукова показала огромный
Картина Левитана не имеет никакого
Ольга Бузова начала закаляться по
Samsung создает наследника Galaxy Fold
Ученые утверждает, что лён поможет
Майя Донцова и Леша Купин готовятся к
«Я буду рядом если ты захочешь»: Иосиф
Виктория Романец показала в Сети
"Переговоры будут": Главные
Джессика Симпсон впервые показала
Валерия Блюменкранца заметили в ночном
Юлия Ефременкова появилась на свадебном
Ученые определили признаки
Ольга Бузова записалась на программу
Майя Донцова лидирует в баттле с
МЧС России на вертолете вернуло белого
Сын Ирины Цывиной Евгений Благонравов
Samsung отменила ранний старт продаж
Николь Кузнецова сразу после проекта
Рустам Солнцев считает, что Ольга
Сати Казанова оказалась противницей
Ксения Бородина раскритиковала методы
Андрей Черкасов должен быть соперником
Apple и Qualcomm разрабатывают
Поклонники подозревают, что Меган Маркл
Просмотреть все новости