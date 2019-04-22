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Samsung отменила ранний старт продаж складного Galaxy Fold

Компания Samsung отменила ранний старт продаж складного смартфона Galaxy Fold в Китае. Причины такого решения пока неизвестны, но эксперты предполагают, что дело в нестабильной работе экрана, о чем говорили множество людей, имевших возможность опробовать устройство.
Samsung отменила ранний старт продаж складного Galaxy Fold

Об отмене раннего старта продаж Samsung Galaxy Fold заявил инсайдер Ice Universe на своей странице в Twitter. Он регулярно делится закрытой информацией и в большинстве случаев она оказывается правдивой, поэтому данному источнику можно доверять. Новый складной смартфон от Samsung должны были начать продавать в Китае уже 24 апреля, но это решение было изменено и перенесено на неизвестный срок. Сам инсайдер не сообщил, что именно заставило технологический гигант отменить старт реализации своей новинки.

Эксперты рынка смартфонов отмечают, у Samsung Galaxy Fold было выявлено множество проблем с работой его складного экрана, поэтому специалистам бренда есть над чем поработать. Согласно одной из теорий, компания проведет экстренную проверку уже изготовленных устройств с целью выявление возможных неполадок и проведения дополнительных тестов.

Существует и другая версия, согласно ней Samsung хочет снабдить каждый экземпляр Samsung Galaxy Fold специальной маркировкой, запрещающей людям снимать заводскую защитную пленку с данного устройства. Ранее в Сети появлялась информация о том, что такие действия негативно сказывались на работе складного экрана.



 
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Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:46

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