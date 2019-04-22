Samsung отменила ранний старт продаж складного Galaxy Fold





Об отмене раннего старта продаж Samsung Galaxy Fold заявил инсайдер Ice Universe на своей странице в Twitter. Он регулярно делится закрытой информацией и в большинстве случаев она оказывается правдивой, поэтому данному источнику можно доверять. Новый складной смартфон от Samsung должны были начать продавать в Китае уже 24 апреля, но это решение было изменено и перенесено на неизвестный срок. Сам инсайдер не сообщил, что именно заставило технологический гигант отменить старт реализации своей новинки.Эксперты рынка смартфонов отмечают, у Samsung Galaxy Fold было выявлено множество проблем с работой его складного экрана, поэтому специалистам бренда есть над чем поработать. Согласно одной из теорий, компания проведет экстренную проверку уже изготовленных устройств с целью выявление возможных неполадок и проведения дополнительных тестов.Существует и другая версия, согласно ней Samsung хочет снабдить каждый экземпляр Samsung Galaxy Fold специальной маркировкой, запрещающей людям снимать заводскую защитную пленку с данного устройства. Ранее в Сети появлялась информация о том, что такие действия негативно сказывались на работе складного экрана.