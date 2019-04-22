Ксения Бородина раскритиковала методы воспитания ребенка Шарлиз Терон

«Но уже с пеленок надевать на парня пачку – переборчик. В гардеробе сына Шарлиз Терон Джексона целый набор платьев, босоножек, сумочек и прочих девчачьих аксессуаров. Терон часто заплетает сыну косички и позволяет ему пользоваться помадой», - написала звезда "Дома-2".

Ксения Бородина в своем блоге в Instagram рассказала, она поддерживает толерантность по отношению к людям, однако считает, что Шарлиз Терон применяет излишне свободные методы воспитании детей. Телеведущая не стала бы рекомендовать мальчикам примерять или носить женские вещи, а девочкам - мужскую одежду.Ксения Бородина отметила, многие из голливудских звезд придерживаются свободных взглядов касательно воспитания наследников, однако стоит с детства объяснять им различия между полами.