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В Челябинске мужчина 4 месяца хранил дома труп матери

В Челябинске мужчина в ходе бытовой ссоры нанес своей матери несколько ударов молотком в область головы, в результате чего она скончалась. Труп женщины был обнаружен спустя четыре месяца.
В Челябинске мужчина 4 месяца хранил дома труп матери

Все это время сын проживал в квартире вместе с телом своей матери. Как известно, соседи начали жаловаться на неприятный запах, который исходил из жилья, и вызвали сотрудников полиции. После чего с помощью МЧС дверь в квартиру была открыта. В помещении был обнаружен труп женщины, который начал разлагаться, с явными признаками насильственной смерти. При первичном осмотре был выявлен перелом основания черепа и перелом ребер.

Подозреваемого в совершении убийства почти сразу арестовали. Как пояснил сын, они поскандалили на бытовой почве, и в порыве гнева он нанес матери несколько ударов молотком, после чего просто накрыл тело одеялом. Все это время преступник проживал в той же квартире, вместе с телом своей матери.

Сейчас проводится досудебное расследование и мужчине избирают меру пресечения. Следствие требует взять его под стражу. Мужчине инкриминируют умышленное убийство.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 11:31

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