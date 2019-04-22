В Челябинске мужчина 4 месяца хранил дома труп матери





Все это время сын проживал в квартире вместе с телом своей матери. Как известно, соседи начали жаловаться на неприятный запах, который исходил из жилья, и вызвали сотрудников полиции. После чего с помощью МЧС дверь в квартиру была открыта. В помещении был обнаружен труп женщины, который начал разлагаться, с явными признаками насильственной смерти. При первичном осмотре был выявлен перелом основания черепа и перелом ребер.Подозреваемого в совершении убийства почти сразу арестовали. Как пояснил сын, они поскандалили на бытовой почве, и в порыве гнева он нанес матери несколько ударов молотком, после чего просто накрыл тело одеялом. Все это время преступник проживал в той же квартире, вместе с телом своей матери.Сейчас проводится досудебное расследование и мужчине избирают меру пресечения. Следствие требует взять его под стражу. Мужчине инкриминируют умышленное убийство.