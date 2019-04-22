Светлана Лобода назвала избрание Зеленского президентом Украины «шикарным поворотом»

Об этом Светлана Лобода сообщила своим подписчикам в Instagram. Певица разместила фотографию Владимира Зеленского и его супруги Елены и сопроводила ее собственным мнением относительно президентской компании в Украине. Звезда заявила, что считает такое развитие событий «шикарным поворотом». Артистка была краткой и закончила свой комментарий такой фразой: «Мы в вас верим». Данное обновление певица сопроводила хэштегом «#дабудетмир».Подписчики Светланы Лободы поддержали ее оценку выборов президента Украины. Они отметили, что избрание нового главы государства дает шанс на изменения и улучшения жизни обычных граждан.Напомним, 21 апреля в Украине состоялся второй тур выборов президента. В нем участвовали два кандидата: Петр Порошенко и Владимир Зеленский. ЦИК еще не объявил окончательные результаты, но данные экзитполлов говорят о том, что у государства появится новый глава. Согласно этой информации, за Владимира Зеленского проголосовало более 70% избирателей. Уже вечером 21 числа Петр Порошенко признал свое поражение и поздравил победителя. Пока еще действующий президент предложил своему коллеге любую помощь, когда бы она не понадобилась.