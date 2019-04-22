АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые протестировали терапию, направленную на борьбу с детскими страхами
EUR 71.92 USD 63.96
Курс валют на 20.04.2019

Светлана Лобода назвала избрание Зеленского президентом Украины «шикарным поворотом»

Украинская певица Светлана Лобода отреагировала на избрание Владимира Зеленского президентом страны. Артистка назвала это развитие ситуации «шикарным поворотом» и отметила, что верит в нового главу государства.
Светлана Лобода назвала избрание Зеленского президентом Украины «шикарным поворотом»

Об этом Светлана Лобода сообщила своим подписчикам в Instagram. Певица разместила фотографию Владимира Зеленского и его супруги Елены и сопроводила ее собственным мнением относительно президентской компании в Украине. Звезда заявила, что считает такое развитие событий «шикарным поворотом». Артистка была краткой и закончила свой комментарий такой фразой: «Мы в вас верим». Данное обновление певица сопроводила хэштегом «#дабудетмир».

Подписчики Светланы Лободы поддержали ее оценку выборов президента Украины. Они отметили, что избрание нового главы государства дает шанс на изменения и улучшения жизни обычных граждан.

Напомним, 21 апреля в Украине состоялся второй тур выборов президента. В нем участвовали два кандидата: Петр Порошенко и Владимир Зеленский. ЦИК еще не объявил окончательные результаты, но данные экзитполлов говорят о том, что у государства появится новый глава. Согласно этой информации, за Владимира Зеленского проголосовало более 70% избирателей. Уже вечером 21 числа Петр Порошенко признал свое поражение и поздравил победителя. Пока еще действующий президент предложил своему коллеге любую помощь, когда бы она не понадобилась.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:43

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда «Дома-2» Женя Руднев заставляет
Владимира Зеленского пригласили
Профиль Антона Гусева заблокировала
Эксперты назвали ошибки в питании,
Ольгу Рапунцель пристыдили за беззубого
Лолита Милявская об избрании Зеленского
Николай Басков надеется снова
Светлана Лобода назвала избрание
Ученики “Школы экстрасенсов” в новом
Эксперты составили ТОП-20 лучших
Располневшая Джессика Симпсон впервые
Игорь Крутой борется с возрастным
Kia проводит тесты спортивного
Актер Михаил Козаков умирал в бедности
Ученые: Кофе в сочетании со сладостями
Бывший муж Аллы Пугачевой Евгений
Поклонники массово поздравляют актрису
Медики советуют не употреблять кофе в
Ученые: За последние десятилетия
Мультиплеер Gears 5 представят в ходе
Создатели «Великолепного века» вместе с
Xiaomi выпустила свой первый фирменный
Бывшая помощница Элины Быстрицкой
Volvo планирует с 2020 года ограничить
Исаак Ньютон рассчитал точную дату
Муж Лолиты Дмитрий Иванов поставил ей
Низкий уровень ХС ЛПНП у женщин
Шелковица полезна для иммунной системы
Эксперты сделали прогноз относительно
Борис Моисеев отдыхает в Майями после
Просмотреть все новости