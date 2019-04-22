Эксперты составили ТОП-20 лучших смартфонов





Самым лучшим смартфоном по версии экспертов оказался OnePlus 6T. Его выделили за наилучшее сочетание цены и качества, и поэтому, хоть модель и не обладает водонепроницаемостью или беспроводной зарядкой, она предлагает покупателю лучший набор функций за данную сумму. Второе место своего ТОП-20 эксперты присудили Samsung Galaxy S10e. У данного устройства эксперты выделили качественный экран, отличную камеру и приемлемую цену, чего они не могут сказать о старших моделях линейки. Первую тройку лучших смартфонов по версии зарубежных специалистов замыкает iPhone XL. Специалисты посчитали именно данную версию «яблочного» смартфона наилучшей и отметили, что цена более дорогих вариантов не соответствует их функционалу.На четвертой и пятой строчках ТОП-20 лучших смартфонов расположились новые флагманские решения от Samsung – Galaxy S10 и Galaxy S10+. В первую десятку эксперты включили такие устройства: Google Pixel 3, Samsung Galaxy Note 9, iPhone XS, Samsung Galaxy S9+ и iPhone X.Самыми неожиданными представителями второй десятки ТОП-20 лучших смартфонов оказались: Razer Phone 2, Moto G7, LG G8 и BlackBerry Key2.