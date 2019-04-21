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Эксперт продемонстрировал эволюцию камеры Samsung Galaxy от S7 до S10

Эксперт продемонстрировал поэтапную эволюцию качества основной камеры флагманской линейки Galaxy от компании Samsung. Для этого он сделал 4 одинаковых снимка на смартфоны разных поколений, начиная с S7 и заканчивая S10.
Эксперт продемонстрировал эволюцию камеры Samsung Galaxy от S7 до S10

Результатами эксперт Ice Universe, часто публикующий инсайдерскую информацию в Сети, поделился на своей странице в Twitter. Для подобного сравнительного анализа эволюции основной камеры флагманской линейки Samsung он использовал такие модели: S7 edge, S8, S9+ и S10+. Первая из них появилась на рынке три года назад, а последнюю стали продавать совсем недавно.

В качестве «модели» для фотографий эксперт выбрал большой красивый разноцветный цветок со своего подоконника. Эволюция развития камеры флагманской линейки Samsung Galaxy заметна невооруженным взглядом. Между каждым из поколений можно увидеть расширение динамического диапазона, а также улучшение цветопередачи снимков. Наибольший скачек качества произошел как раз между S9+ и недавним S10+. Картинка стала практически натуральной, все цвета переданы в своем реальном виде, а также заметно влияние освещения на объекты в кадре.

Напомним, перед выходом Samsung Galaxy S10+ специалисты DxOMark оценили его камеры. Фронтальная получила от них 96 баллов, а основная – 109. Эти результаты оказались одними из лучших среди всех конкурентов.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 21:00

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