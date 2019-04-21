«Через 10 лет роботы войдут в нашу жизнь»: Паулина Андреева о сериале «Лучше, чем люди»





22 апреля на Первом канале состоится премьера сериала режиссера Андрея Джунковского «Лучше, чем люди». Одну из главных ролей в нем сыграла актриса Паулина Андреева, перевоплотившаяся в робота-эмпата Арису. По словам артистки, работа над этим проектом далась ей нелегко, все дело в сложности передачи процесса поэтапного эмоционального развития «машины», которая с каждым днем все больше становится похожей на человека.Изначально робот-эмпат Ариса имеет четкие и отточенные характеристики – голос, мимику, движения, поведение, но в определенный момент все начинает меняться, рассказывает Паулина Андреева. Раньше она уже сообщала о том, как училась говорить без дыхания, ведь машинам не нужен воздух, это стало для актрисы настоящим испытаниям.Отдельно Паулина Андреева рассказала о своем отношении к роботам. Звезда их не боится и даже наоборот, радуется появлению современных технологий в ее жизни. Она уверена, что через 10 лет практически во всех домах будут присутствовать роботы, помогающие людям с бытовыми проблемами. По словам артистки, многие просто не замечают скорости развития технологий. В пример она привела голосовые помощники и автоматические пылесосы.