Израильский дипломат Яков Кедми заявил об отставании США от России в военной сфере





В студии программы “Вечер с Владимиром Соловьевым” Кедми решил высказаться по поводу возможностей России и КС США. Кедми уверен, что Штаты переносят преимущество военных технологий в космос. В Пентагоне могут осуществлять подготовку для обеспечения возможности удара по РФ посредством боевой группы спутников. Эксперт предполагает, что такой шаг обусловлен стремительным продвижением России в военных технологиях.По словам Якова Кедми, представители США уже опоздали с разработкой космической атаки, поскольку РФ подготовила уникальную систему уничтожения спутников с Земли. При этом российская сторона имеет несколько типов оружия для поражения цели на орбите. Он отметил, что введение в оборонную систему РФ данной технологии состоится уже в 2020 году. Это может гарантировать полное стратегическое превосходство непосредственно над США.