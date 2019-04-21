АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые связали рост ногтей с необходимостью приматов адаптироваться для жизни на деревьях
EUR 71.92 USD 63.96
Курс валют на 20.04.2019

Израильский дипломат Яков Кедми заявил об отставании США от России в военной сфере

Израильский дипломат Яков Кедми сообщил о большом опоздании США с подготовкой сопротивления России из космоса. Российские спецслужбы тем временем приобретают возможность уничтожения созданных Америкой боевых спутников.
Израильский дипломат Яков Кедми заявил об отставании США от России в военной сфере

В студии программы “Вечер с Владимиром Соловьевым” Кедми решил высказаться по поводу возможностей России и КС США. Кедми уверен, что Штаты переносят преимущество военных технологий в космос. В Пентагоне могут осуществлять подготовку для обеспечения возможности удара по РФ посредством боевой группы спутников. Эксперт предполагает, что такой шаг обусловлен стремительным продвижением России в военных технологиях.

По словам Якова Кедми, представители США уже опоздали с разработкой космической атаки, поскольку РФ подготовила уникальную систему уничтожения спутников с Земли. При этом российская сторона имеет несколько типов оружия для поражения цели на орбите. Он отметил, что введение в оборонную систему РФ данной технологии состоится уже в 2020 году. Это может гарантировать полное стратегическое превосходство непосредственно над США.



 
+Дзен +Яндекс новости
Политика
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:54

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Александр Збруев против публичного
Диетолог рассказала о трех правилах
Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко
Актриса Инна Чурикова вспомнила о
Ученые предложили создать «гараж» для
Королеве Великобритании Елизавете
Участнице шоу «Дом-2» Ирине Пинчук
Эксперты рассказали о причинах не
В Нижегородской области
Ольгу Бузову заметили в компании мужа
Ученые связали рост ногтей с
Израильский дипломат Яков Кедми заявил
Влад Соколовский стал крестным отцом
WhatsApp тестирует сканер отпечатка для
Специалисты составили рейтинг необычных
Агата Муцениеце пожаловалась на сильные
Мужу Ксении Бородиной напомнили, как в
КНДР хочет укрепить экономические связи
Ученые рассказали о шести симптомах
В Сети появилась запись разговора
Эксперты назвали предварительные
Юлия Барановская не подтвердила слухи о
Yamaha начала разработку нового
Воздыхатель Ольги Бузовой показал
Прохор Шаляпин провел выходные в бане
Компания «Аквариус» представила первый
Уилл Смит рассказал о завершении съемок
Супруг Ксении Собчак рассказал, что в
Эксперты дали советы по правильному
Ксения Собчак: «Алла Пугачева не
Просмотреть все новости