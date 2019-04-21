Игорь Крутой рассказал, почему его дочь не стала звездой

Несколько лет назад Виктория Крутая занималась съемками клипов и выпускала песни, но уже долгое время не появляется на экранах. Оказалось, что дочь композитора не ставила перед собой цель стать звездой, а в приоритете у нее были другие вещи. Как отмечает Игорь Крутой, у его дочери было желание петь, но она решила посвятить себя материнству и воспитывает дочь. При этом наследница деятеля продолжает заниматься музыкой и готовится выпустить несколько треков.Как известно, Крутая не является родной дочерью композитора, а познакомились они, когда девочке было 10 лет. На данный момент Игорь Крутой имеет троих внуков, а его дочь вместе с семьей проживает в США. В конце июля известному композитору исполнится 65 лет, в связи с чем ему обидно, что время так быстро пролетело, но из-за возраста он не комплексует.