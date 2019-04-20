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Анастасия Волочкова поделилась впечатлениями от участия в концерте Аллы Пугачевой

Российская балерина Анастасия Волочкова на своей странице в сети Instagram поделилась с поклонниками впечатлениями от юбилейного концерта певицы Аллы Пугачевой. Примадонна пригласила артистку в качестве участницы одного из номеров.
Анастасия Волочкова поделилась впечатлениями от участия в концерте Аллы Пугачевой

Юбилейный концерт Аллы Пугачевой, посвященный 70-летию звезды, состоялся 17 апреля, где присутствовали многие звезды. Балерина отметила, что до сих пор находится под впечатлением от выступления Примадонны. Волочкова получила личное приглашение на концерт, что считает огромной честью. Артистка появилась в Кремле не только как зритель, но и как участница. Алла Пугачева задействовала известную балерину в одном из своих номеров.

Прямо на сцене Алла Пугачева подарила Анастасии Волочковой букет белых роз, которые балерина считает любимыми. Артистка отметила, что сохранила их дома, а в памяти бережет воспоминания о прошедшем спектакле. Танцовщица назвала выступление непревзойденным и поблагодарила Примадонну за то, что она есть.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:10

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