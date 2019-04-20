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Вокруг Земли летают около 1,25 млрд частиц космического мусора

Вокруг Земли, на околоземной орбите, летают около 1,25 млрд частиц космического мусора. Их размер оценивается и варьируется в пределах от 1 миллиметра до 10 сантиметров и состоят они из разрушенных спутников и продуктов жизнедеятельности космических станций.
Вокруг Земли летают около 1,25 млрд частиц космического мусора

Об этом рассказал Олег Аксенов, представитель центра научных исследований при войсках Воздушно-космических сил Минобороны России. По его словам, общее число частиц космического мусора, летающего по околоземной орбите Земли, составляет 1,25 млрд единиц. Такие расчеты были сделаны на основании закона сохранения массы с учетом 10% сгорания объектов, входящих в атмосферу, поэтому такая оценка сугубо теоретическая, но соответствует реальному положению дел. С таким заявлением Олег Аксенов выступил на конференции, посвященной теме космического мусора, которая проходила в Москве.

Аналогичными подсчетами занимается и NASA. Подразделение ведомства провело расчеты, но его оценки относительно количества частиц космического мусора на околоземной орбите Земли были совершенно другими, более оптимистическими. Они оценили этот показатель в 500 тысяч единиц с габаритами от 1 до 10 сантиметров, а также в 100 миллионов объектов с размером, не превышающим 1 миллиметр. При этом NASA удалось измерить скорость их перемещения. Она варьировалась в пределах от 7 до 15 километров в секунду. Этот показатель практически в 10 раз быстрее, чем скорость движения пули.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:35

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