Певица Адель разводится с мужем Саймоном Конекки

Согласно информации, предоставленной порталом Associated Press, Адель рассталась со своим супругом, но они настроены вместе воспитывать шестилетнего сына Анджело Джеймса Конекки. Вместе супруги были с 2011 года, а официально вступили в брак в 2016 году. Согласно заявлению певицы в марте 2017 года, свадьба состоялась тайно в особняке Лос-Анджелеса. На данный момент они убедительно просят поклонников уважать их личную жизнь.Певица Адель является обладательницей множества музыкальных наград, а в 2014 году она была удостоена орденом Британской империи за вклад в развитие культуры и искусства.