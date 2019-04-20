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Певица Адель разводится с мужем Саймоном Конекки

Известная британская исполнительница Адель решила расторгнуть брак со своим мужем, бизнесменом Саймоном Конекки. Соответствующие сведения общественности предоставляют СМИ со ссылкой на представителей знаменитости.
Певица Адель разводится с мужем Саймоном Конекки

Согласно информации, предоставленной порталом Associated Press, Адель рассталась со своим супругом, но они настроены вместе воспитывать шестилетнего сына Анджело Джеймса Конекки. Вместе супруги были с 2011 года, а официально вступили в брак в 2016 году. Согласно заявлению певицы в марте 2017 года, свадьба состоялась тайно в особняке Лос-Анджелеса. На данный момент они убедительно просят поклонников уважать их личную жизнь.

Певица Адель является обладательницей множества музыкальных наград, а в 2014 году она была удостоена орденом Британской империи за вклад в развитие культуры и искусства.



 
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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:31

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