Певица Адель разводится с мужем Саймоном Конекки
Известная британская исполнительница Адель решила расторгнуть брак со своим мужем, бизнесменом Саймоном Конекки. Соответствующие сведения общественности предоставляют СМИ со ссылкой на представителей знаменитости.
Согласно информации, предоставленной порталом Associated Press, Адель рассталась со своим супругом, но они настроены вместе воспитывать шестилетнего сына Анджело Джеймса Конекки. Вместе супруги были с 2011 года, а официально вступили в брак в 2016 году. Согласно заявлению певицы в марте 2017 года, свадьба состоялась тайно в особняке Лос-Анджелеса. На данный момент они убедительно просят поклонников уважать их личную жизнь.
Певица Адель является обладательницей множества музыкальных наград, а в 2014 году она была удостоена орденом Британской империи за вклад в развитие культуры и искусства.
Согласно информации, предоставленной порталом Associated Press, Адель рассталась со своим супругом, но они настроены вместе воспитывать шестилетнего сына Анджело Джеймса Конекки. Вместе супруги были с 2011 года, а официально вступили в брак в 2016 году. Согласно заявлению певицы в марте 2017 года, свадьба состоялась тайно в особняке Лос-Анджелеса. На данный момент они убедительно просят поклонников уважать их личную жизнь.
Певица Адель является обладательницей множества музыкальных наград, а в 2014 году она была удостоена орденом Британской империи за вклад в развитие культуры и искусства.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:31