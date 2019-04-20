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Найден способ передавать тепло от холодного к теплому объекту без внешнего источника питания
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Найден способ передавать тепло от холодного к теплому объекту без внешнего источника питания

Швейцарские ученые разработали простое устройство, позволяющее передавать тепло от холодного к теплому объекту без внешнего источника питания. Данный процесс изначально противоречит фундаментальным законам физики.
Найден способ передавать тепло от холодного к теплому объекту без внешнего источника питания

Сотрудники Университета Цюриха разработали устройство для передачи энергии, которое рушит закон физики об обмене теплом. Согласно второму закону термодинамики, энтропия замкнутой природной системы должна возрастать со временем. Таким образом тепло может течь само по себе только от теплого к холодному объекту, а не наоборот. Результаты недавнего эксперимента, проведенного исследовательской группой профессора кафедры физики Андреаса Шиллинга, на первый взгляд бросают вызов второму закону термодинамики. Исследователям удалось охладить кусок меди весом девять граммов с температуры свыше 100 ° C до более низкой без внешнего источника питания.

Авторам также удалось показать, что процесс фактически не противоречит законам физики. Чтобы доказать это, они рассмотрели изменение энтропии всей системы и показали, что она увеличивается со временем - в полном соответствии со вторым законом термодинамики. С помощью этой технологии большие количества материалов могут быть охлаждены до температуры значительно ниже комнатной без какого-либо энергопотребления, но о широкомасштабном применении речи пока не идет.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:49

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