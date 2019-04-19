Анфиса Чехова решилась на весеннее преображение

В личном аккаунте Instagram 41-летняя телеведущая опубликовала несколько кадров, которые позволяют увидеть, как кардинально Анфиса Чехова сменила имидж. «Обновленная» артистка предстала с совершенно другим оттенком волос и рваной длинной челкой, достающей до глаз. Она призналась подписчикам, что последний раз челка у нее была почти двадцать лет назад.«Весна – неизбежность перемен!», - хвастается фанатам в комментариях артистка. Чехова выглядит моложе и привлекательнее, - посчитали многие ее фолловеры. Комментаторы остались очень довольны образом кумира, оставляя под публикацией множество восхищенных отзывов: «Цвет волос классный. Вам идет с челкой», «Шикарная», «Какая красивая».Нашлись некоторые пользователи, которые не поверили, что челка настоящая. Они уверены, что актриса решила придать себе «свежести» с помощью накладных волос. Часть поклонников Анфисы Чеховой высказали мнение, что без челки звезде экранов было намного лучше, а сейчас она «простит и старит» ее.