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Анфиса Чехова решилась на весеннее преображение

Звезда российского телевидения Анфиса Чехова решилась на весеннее преображение. Знаменитость порадовала поклонников яркими снимками, где позирует с новой прической.

Анфиса Чехова решилась на весеннее преображение

В личном аккаунте Instagram 41-летняя телеведущая опубликовала несколько кадров, которые позволяют увидеть, как кардинально Анфиса Чехова сменила имидж. «Обновленная» артистка предстала с совершенно другим оттенком волос и рваной длинной челкой, достающей до глаз. Она призналась подписчикам, что последний раз челка у нее была почти двадцать лет назад.

«Весна – неизбежность перемен!», - хвастается фанатам в комментариях артистка. Чехова выглядит моложе и привлекательнее, - посчитали многие ее фолловеры. Комментаторы остались очень довольны образом кумира, оставляя под публикацией множество восхищенных отзывов: «Цвет волос классный. Вам идет с челкой», «Шикарная», «Какая красивая».

Нашлись некоторые пользователи, которые не поверили, что челка настоящая. Они уверены, что актриса решила придать себе «свежести» с помощью накладных волос. Часть поклонников Анфисы Чеховой высказали мнение, что без челки звезде экранов было намного лучше, а сейчас она «простит и старит» ее.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 09:02

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