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В России появится новый купе-кроссовер от Geely

В компании Geely Group объявили о старте продаж нового кроссовера. В мае новинка появится на китайском рынке, а в следующем году порадует своим появлением россиян.
В России появится новый купе-кроссовер от Geely

Кроссовер Geely FY11 имеет оптимальное соотношение цена-качество, ведь его оснастили не хуже топовых «европейцев». Данный автомобиль удивляет даже внешне. Главными особенностями дизайна этого авто являются: отделка салона кожей-замшем, графическая приборная панель, панорамный люк и задние LED-фары.

Хорошую конкуренцию Geely FY 11 составит и в плане технической оснащённости. Купе-кроссовер порадует двухлитровым турбодвигателем мощностью 238 л.с., 8-ступенчатой КПП, системой полного привода и подруливающими колёсами.

Также автомобиль укомплектовали различными полезными девайсами. Так, например, система мониторинга обнаруживает препятствия и применяет экстренное торможение. Ещё одним плюсом новой модели станет мультимедийный блок с голосовым управлением и выходом в сеть.
В России появится новый купе-кроссовер от Geely

По предварительным данным, покупка Geely FY 11 в Китае обойдётся в 150 тыс. юаней, а в России её стоимость составит около 1,5 млн. рублей.



 
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Добавил: Кононенко Илья Сегодня, 08:47

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