АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Говядина остается свежей в течение 50 дней
EUR 72.24 USD 64.07
Курс валют на 19.04.2019

«Хватит придумывать!»: Хоккеист Андрей Миронов опроверг роман с Анной Седоковой

Не так давно СМИ стали приписывать Анне Седоковой отношения с хоккеистом Андреем Мироновым. 24-летний защитник «Динамо» резко высказался по поводу слухов о романе с известной певицей и попросил не придумывать сплетни.
«Хватит придумывать!»: Хоккеист Андрей Миронов опроверг роман с Анной Седоковой

Спортсмен в гневном посте, опубликованном в разделе историй его Instagram, заявил, что у него действительно есть любимая девушка, и это не Анна Седокова. Хоккеист живет своей жизнью, а певица - своей. Миронов посоветовал сплетникам сосредоточиться на себе и не влезать в чужие дела. «Хватит придумывать истории о нашем романе!» - резко высказался защитник «Динамо».
«Хватит придумывать!»: Хоккеист Андрей Миронов опроверг роман с Анной Седоковой

Ранее Седокова на вопросы по поводу отношений с молодым спортсменом всегда отвечала уклончиво и с улыбкой. Как заявляла знаменитость, она сильно влюблена, но не уточняла имени объекта своего воздыхания. Слова Миронова артистка пока не прокомментировала. Сейчас звезде не до сплетен, так как она очень занята творчеством и новыми бизнес-проектами. Певица выпустила собственную коллекцию одежды, записала дуэт с Дмитрием Маликовым, а недавно открыла в Москве бар, где подают авторские коктейли и сладости.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 07:33

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Шарлиз Терон рассказала, почему ее
Промсвязьбанк проведет уроки
«Хватит придумывать!»: Хоккеист Андрей
Нейросеть научили диагностировать рак
Сестра Александры Черно собралась
Первый складной смартфон Samsung Galaxy
«Пончики в кафе»: Виктория Бекхэм
Дизайнеры показали пикап Tesla Model Y
Ученые: Собаки приносят пользу здоровью
Дмитрий Шепелев огласил результаты
Дачникам в Подмосковье запретили
Стефания Маликова возмущена слухами о
В iOS-версии Google Chrome обнаружили
Эксперты рассказали, как выбирать
Экс-участница "Дома-2" Яна Шевцова
Перекаченные губы Майи Донцовой
Анастасия Кочервей потратила на
Apple прекратила выплаты российским
Лиза Триандафилиди высказалась о
Ученые назвали цвет смерти
«Любопытное зрелище»: Песков высказался
«Учусь заново ходить»: Никита Михалков
Составлен список автомобилей, которые
Лена Ленина назвала причину ссоры
Мясо в больших количествах вредит
Сергей Шнуров высмеял пост Ксении
Звездный хирург назвал стоимость
Максим Галкин тронут песней в
Ученые установили, что люди уже
Последние моменты своей жизни Ирина
Просмотреть все новости