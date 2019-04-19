«Хватит придумывать!»: Хоккеист Андрей Миронов опроверг роман с Анной Седоковой
Не так давно СМИ стали приписывать Анне Седоковой отношения с хоккеистом Андреем Мироновым. 24-летний защитник «Динамо» резко высказался по поводу слухов о романе с известной певицей и попросил не придумывать сплетни.
Спортсмен в гневном посте, опубликованном в разделе историй его Instagram, заявил, что у него действительно есть любимая девушка, и это не Анна Седокова. Хоккеист живет своей жизнью, а певица - своей. Миронов посоветовал сплетникам сосредоточиться на себе и не влезать в чужие дела. «Хватит придумывать истории о нашем романе!» - резко высказался защитник «Динамо».
Ранее Седокова на вопросы по поводу отношений с молодым спортсменом всегда отвечала уклончиво и с улыбкой. Как заявляла знаменитость, она сильно влюблена, но не уточняла имени объекта своего воздыхания. Слова Миронова артистка пока не прокомментировала. Сейчас звезде не до сплетен, так как она очень занята творчеством и новыми бизнес-проектами. Певица выпустила собственную коллекцию одежды, записала дуэт с Дмитрием Маликовым, а недавно открыла в Москве бар, где подают авторские коктейли и сладости.
Спортсмен в гневном посте, опубликованном в разделе историй его Instagram, заявил, что у него действительно есть любимая девушка, и это не Анна Седокова. Хоккеист живет своей жизнью, а певица - своей. Миронов посоветовал сплетникам сосредоточиться на себе и не влезать в чужие дела. «Хватит придумывать истории о нашем романе!» - резко высказался защитник «Динамо».
Ранее Седокова на вопросы по поводу отношений с молодым спортсменом всегда отвечала уклончиво и с улыбкой. Как заявляла знаменитость, она сильно влюблена, но не уточняла имени объекта своего воздыхания. Слова Миронова артистка пока не прокомментировала. Сейчас звезде не до сплетен, так как она очень занята творчеством и новыми бизнес-проектами. Певица выпустила собственную коллекцию одежды, записала дуэт с Дмитрием Маликовым, а недавно открыла в Москве бар, где подают авторские коктейли и сладости.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 07:33