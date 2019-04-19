Ученые: Собаки приносят пользу здоровью хозяев
Группа экспертов из Великобритании после наблюдений за жизнью владельцев собак сообщила, что эти животные приносят пользу здоровью.
Хозяева ведут более активный образ жизни, что снижает риск появления заболеваний сердца, сосудов и ожирения. После того, как ученые начали замечать улучшение самочувствия после общения с домашними животными, они решили изучить это подробнее. Исследователи во главе с Кэрри Вестгарт из Ливерпульского университета проверили, правда ли собаки повышают уровень физической активности их владельцев.
В эксперименте приняли участие около шестисот добровольцев, двести из которых являются владельцами животных. Специальные браслеты-акселерометры постоянно наблюдали за уровнем физической активности участников. По результатам исследования, собаки действительно улучшают состояние здоровья своих хозяев. К примеру, предотвращают аллергию и даже продлевают жизнь одиноким пожилым людям, заставляя их двигаться и наполняя их жизнь позитивными эмоциями.
Хозяева ведут более активный образ жизни, что снижает риск появления заболеваний сердца, сосудов и ожирения. После того, как ученые начали замечать улучшение самочувствия после общения с домашними животными, они решили изучить это подробнее. Исследователи во главе с Кэрри Вестгарт из Ливерпульского университета проверили, правда ли собаки повышают уровень физической активности их владельцев.
В эксперименте приняли участие около шестисот добровольцев, двести из которых являются владельцами животных. Специальные браслеты-акселерометры постоянно наблюдали за уровнем физической активности участников. По результатам исследования, собаки действительно улучшают состояние здоровья своих хозяев. К примеру, предотвращают аллергию и даже продлевают жизнь одиноким пожилым людям, заставляя их двигаться и наполняя их жизнь позитивными эмоциями.
Общество
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 03:59