Ученые: Собаки приносят пользу здоровью хозяев





Хозяева ведут более активный образ жизни, что снижает риск появления заболеваний сердца, сосудов и ожирения. После того, как ученые начали замечать улучшение самочувствия после общения с домашними животными, они решили изучить это подробнее. Исследователи во главе с Кэрри Вестгарт из Ливерпульского университета проверили, правда ли собаки повышают уровень физической активности их владельцев.В эксперименте приняли участие около шестисот добровольцев, двести из которых являются владельцами животных. Специальные браслеты-акселерометры постоянно наблюдали за уровнем физической активности участников. По результатам исследования, собаки действительно улучшают состояние здоровья своих хозяев. К примеру, предотвращают аллергию и даже продлевают жизнь одиноким пожилым людям, заставляя их двигаться и наполняя их жизнь позитивными эмоциями.