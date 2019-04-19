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Ученые: Собаки приносят пользу здоровью хозяев

Группа экспертов из Великобритании после наблюдений за жизнью владельцев собак сообщила, что эти животные приносят пользу здоровью.
Ученые: Собаки приносят пользу здоровью хозяев

Хозяева ведут более активный образ жизни, что снижает риск появления заболеваний сердца, сосудов и ожирения. После того, как ученые начали замечать улучшение самочувствия после общения с домашними животными, они решили изучить это подробнее. Исследователи во главе с Кэрри Вестгарт из Ливерпульского университета проверили, правда ли собаки повышают уровень физической активности их владельцев.

В эксперименте приняли участие около шестисот добровольцев, двести из которых являются владельцами животных. Специальные браслеты-акселерометры постоянно наблюдали за уровнем физической активности участников. По результатам исследования, собаки действительно улучшают состояние здоровья своих хозяев. К примеру, предотвращают аллергию и даже продлевают жизнь одиноким пожилым людям, заставляя их двигаться и наполняя их жизнь позитивными эмоциями.



 
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Общество
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 03:59

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