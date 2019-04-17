Александр Васильев и Эвелина Хромченко представили вниманию главный тренд весны и лета

В одном из последних выпусков телепередачи «Модный приговор» на Первом канале ведущие 48-летняя Эвелина Хромченко и 60-летний Александр Васильев рассказали, какой тренд, по их мнению, будет популярен в этом сезоне. Они отметили, что стандартный гороховый принт актуален, как никогда. Он приемлет разные эксперименты, однако важно выбрать правильные размеры этого гороха.По словам «стороны обвинения» Эвелины Хромченко, в одежде с мелким горохом статная красавица будет выглядеть смешно, а с крупным еще массивнее и тяжелее. Она советует выбирать горошины размером с десятирублевую монету.Александр Васильев, в свою очередь, добавил, что «гороховый» тренд считается долгожителем модной индустрии. Он не имеет ограничений в возрасте, ведь освежает и выглядит достаточно просто.Некоторое время назад заслуженная артистка Российской Федерации Алсу на своей странице в соцсети Instagram опубликовала снимки своей новой фотосессии в платье в зеленый горох. Певица всегда в курсе всех модных новинок, ведь она тщательно следит за своим гардеробом.