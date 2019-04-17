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Из эфира «Давай поженимся» вырезали ссору Ларисы Гузеевой с мужем

Из эфира телепередачи «Давай поженимся» был вырезан отрывок, где Лариса Гузеева рассказывает о ссоре со своим супругом Игорем Бухаровым. Данный эпизод был опубликован на странице телепередачи в Instagram.

Из эфира «Давай поженимся» вырезали ссору Ларисы Гузеевой с мужем

Лариса Гузеева почти 20 лет живет с Игорем Бухаровым. Телеведущая «Давай поженимся» не скрывает, что у нее с возлюбленным бывают конфликты. Одним из таких случаев знаменитость поделилась в эфире очередного выпуска программы. Она рассказала, что недавно ее возлюбленный отправился в командировку. Она решила позвонить ему, при разговоре Лариса Гузеева заметила, что супруг общается с ней не так, как всегда. Знаменитость попросила мужа сказать ей, что он ее любит, но тот отказался, поскольку ему было неудобно разговаривать в такси.

Из эфира «Давай поженимся» вырезали ссору Ларисы Гузеевой с мужем

Приехав домой Игорь Бухаров объяснил возлюбленной, что он не мог сказать ей требуемые слова при постороннем человеке. Лариса Гузеева рассказывала об этом так эмоционально и резко, что данный эпизод решили вырезать из эфира «Давай поженимся».



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:33

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