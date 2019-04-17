Из эфира «Давай поженимся» вырезали ссору Ларисы Гузеевой с мужем





Лариса Гузеева почти 20 лет живет с Игорем Бухаровым. Телеведущая «Давай поженимся» не скрывает, что у нее с возлюбленным бывают конфликты. Одним из таких случаев знаменитость поделилась в эфире очередного выпуска программы. Она рассказала, что недавно ее возлюбленный отправился в командировку. Она решила позвонить ему, при разговоре Лариса Гузеева заметила, что супруг общается с ней не так, как всегда. Знаменитость попросила мужа сказать ей, что он ее любит, но тот отказался, поскольку ему было неудобно разговаривать в такси.Приехав домой Игорь Бухаров объяснил возлюбленной, что он не мог сказать ей требуемые слова при постороннем человеке. Лариса Гузеева рассказывала об этом так эмоционально и резко, что данный эпизод решили вырезать из эфира «Давай поженимся».