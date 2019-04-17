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Дочь Андрея Аршавина расплакалась на заседании развода родителей

Заслуженный мастер спорта России Андрей Аршавин разводится с Алисой Кузьминой. В начале судебного заседания расплакалась их общая дочь.
Дочь Андрея Аршавина расплакалась на заседании развода родителей

В 2016 году бывший капитан сборной России Андрей Аршавин женился на Алисе Кузьминой, которая в следующем году родила ему наследницу Есению. Недавно появилась информация, что пара рассталась и подала заявление на развод.

Судебное заседание по расторжению брака началось со слез 2-летней Есении. Девочка разрыдалась, как только мать вошла в зал. Адвокат Александр Добровинский вывел супругу и дочь Аршавина оттуда, и они уехали. Сам футболист в суд не явился, а его защита подала ходатайство о рассмотрении дела в закрытом режиме.

Известно, что это не первый брак Андрея Аршавина. Телеведущая Юлия Барановская на протяжении 9 лет была его женой. Сейчас он выплачивает алименты в размере 50% от зарплаты на их общих детей - Яну, Артема и Арсения.



 
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Спорт
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 13:38

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