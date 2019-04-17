Звезда «Дома-2» Виктория Боня уверена, что у Роналду и Ирины Шейк был брачный контракт
Бывшая участница скандально-известной телестройки «Дом-2» Виктория Боня сделала сенсационное заявление. По мнению телезнаменитости, у известнейшего португальского футболиста Криштиану Роналду и российской супермодели и актрисы Ирины Шейк был контракт.
16 апреля в социальных сетях появился видеоролик, который за несколько часов разлетелся по всему Интернету. Дело в том, что на записи запечатлена Боня, которая стала очередной гостей в студии у Аллы Довлатовой на «Русском радио», где она заявила, что никакой любви между Роналду и Шейк не было.
Оказывается, что Виктория убеждена в том, что Криштиану и Ирина заключили контракт на 5 лет, а сделал спортсмен это только потому, что ему нравится заниматься саморекламой.
Также звезда «Дома-2» указала на то, что сомневается в искренности нового романа Роналду. Напомним, что в середине 2016 года футболиста впервые увидели в компании 25-летней модели Джорджины Родригес, а спустя полтора года девушка подарила своему возлюбленному четвертого наследника.
Боня утверждает, что у Криштиану и Родригес тоже был составлен контракт.
К слову, Боня отметила, что не хотела бы себе «такой участи», ведь мечтает о полноценной семье и мужчине, который будет искренне любить ее.
16 апреля в социальных сетях появился видеоролик, который за несколько часов разлетелся по всему Интернету. Дело в том, что на записи запечатлена Боня, которая стала очередной гостей в студии у Аллы Довлатовой на «Русском радио», где она заявила, что никакой любви между Роналду и Шейк не было.
Оказывается, что Виктория убеждена в том, что Криштиану и Ирина заключили контракт на 5 лет, а сделал спортсмен это только потому, что ему нравится заниматься саморекламой.
«Контракт закончился и они расстались», - подчеркнула Боня на «Русском радио».
Также звезда «Дома-2» указала на то, что сомневается в искренности нового романа Роналду. Напомним, что в середине 2016 года футболиста впервые увидели в компании 25-летней модели Джорджины Родригес, а спустя полтора года девушка подарила своему возлюбленному четвертого наследника.
Боня утверждает, что у Криштиану и Родригес тоже был составлен контракт.
«Насколько я знаю, у нее точно такой же контракт с Роналду, как в свое время был у Шейк...» - подчеркнула Виктория.
К слову, Боня отметила, что не хотела бы себе «такой участи», ведь мечтает о полноценной семье и мужчине, который будет искренне любить ее.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:25