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Иосиф Кобзон любил подшучивать над Аллой Пугачевой

Источник из ближайшего окружения эстрадной певицы Аллы Пугачевой откровенно рассказал о ее отношениях с музыкантом Иосифом Кобзоном. Он недолюбливал и подшучивал над Примадонной за то, что она не хотела исполнять песни о «любви к Родине».
Иосиф Кобзон любил подшучивать над Аллой Пугачевой

Согласно источнику, Алла Борисовна Пугачева, которая недавно отпраздновала свое 70-летие, принципиально отсеивала композиции о «любви к Родине», так как они не соответствовали ее репертуару. Именно этим она и вызвала к себе своеобразное отношение со стороны Иосифа Кобзона. Он ушел из жизни 30 августа прошлого года в возрасте 80 лет.

Неоднократно Иосиф Кобзон подшучивал над Аллой Пугачевой за ее позицию по выбору песен для исполнения, так как сам пел патриотические композиции. Однако собеседник интернет-издания "Царьград" отметил, что Примадонна руководствуется «общечеловеческими» темами, в частности внутренний мир представительниц «слабого пола», а про «любовь к Родине» и без нее есть кому петь.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 13:16

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