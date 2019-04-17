Иосиф Кобзон любил подшучивать над Аллой Пугачевой
Источник из ближайшего окружения эстрадной певицы Аллы Пугачевой откровенно рассказал о ее отношениях с музыкантом Иосифом Кобзоном. Он недолюбливал и подшучивал над Примадонной за то, что она не хотела исполнять песни о «любви к Родине».
Согласно источнику, Алла Борисовна Пугачева, которая недавно отпраздновала свое 70-летие, принципиально отсеивала композиции о «любви к Родине», так как они не соответствовали ее репертуару. Именно этим она и вызвала к себе своеобразное отношение со стороны Иосифа Кобзона. Он ушел из жизни 30 августа прошлого года в возрасте 80 лет.
Неоднократно Иосиф Кобзон подшучивал над Аллой Пугачевой за ее позицию по выбору песен для исполнения, так как сам пел патриотические композиции. Однако собеседник интернет-издания "Царьград" отметил, что Примадонна руководствуется «общечеловеческими» темами, в частности внутренний мир представительниц «слабого пола», а про «любовь к Родине» и без нее есть кому петь.
Согласно источнику, Алла Борисовна Пугачева, которая недавно отпраздновала свое 70-летие, принципиально отсеивала композиции о «любви к Родине», так как они не соответствовали ее репертуару. Именно этим она и вызвала к себе своеобразное отношение со стороны Иосифа Кобзона. Он ушел из жизни 30 августа прошлого года в возрасте 80 лет.
Неоднократно Иосиф Кобзон подшучивал над Аллой Пугачевой за ее позицию по выбору песен для исполнения, так как сам пел патриотические композиции. Однако собеседник интернет-издания "Царьград" отметил, что Примадонна руководствуется «общечеловеческими» темами, в частности внутренний мир представительниц «слабого пола», а про «любовь к Родине» и без нее есть кому петь.
ШоуБиз
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 13:16