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Кардиолог рассказал о связи высокого пульса и смертности у мужчин

Российский кардиолог Юрий Конев прокомментировал заявление специалистов Гетеборгского университета о частых сердечно-сосудистых заболеваниях и ранней смертности у мужчин, имеющих пульс более 75 ударов в минуту. Профессор кафедры геронтологи ФПДО МГМСУ не считает это открытие новым для науки.
Кардиолог рассказал о связи высокого пульса и смертности у мужчин

По словам Конева, врачебное сообщество давно знает о взаимосвязи между учащенным пульсом и указанными проблемами. Существуют нормы сердечных сокращений: результат ниже 55 ударов указывает на брадикардию, а выше 90 ударов - на тахикардию. Зарубежные специалисты, наблюдая в течение 21 года примерно за 800 мужчинами, разделили их на четыре группы по нормокардическим показателям. У людей с пульсом более 75 ударов наблюдался наивысший уровень заболеваемости и смертности, что объяснимо, считает профессор, с физиологической точки зрения.

При учащенном сердцебиении ухудшается метаболическое и кислородное снабжение миокарда. В случае резкого скачка количества ударов следует немедленно обратиться к кардиологу, чтобы он вовремя выявил причину и назначил курс лечения для восстановления нормальных показателей. Высокий пульс всегда считался предвестником сердечно-сосудистых недугов, и для науки это не является открытием, передает слова Конева «NationNews».



 
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Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 13:11

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