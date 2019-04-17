Лёша Безус: «Мама Милены мне угрожала»

Алексей Безус признался, что в скором времени они с Миленой Безбородовой отправятся к ее семье, таким образом проектант намерен доказать серьезность своих намерений по отношению к девушке. Тем не менее, молодой человек уже успел пообщаться с родительницей своей избранницы, подчеркнув, что однажды она даже угрожала ему.Когда Милена Безбородова переписывалась с матерью в соцсетях, Алексей Безус подсмотрел имя и фамилию родительницы, признается участник реалити. Затем он начал общаться с женщиной и смог наладить с ней отношения, узнав тайны, о которых возлюбленная никогда не рассказывала. С братом и сестрой близко пока пообщаться Безусу не удалось, тем не менее брату он ставит лайки в социальных сетях, а также иногда с ним переписывается.Для поездки к родным Алексей Безус и Милена Безбородова уже выбрали сюрпризы для семьи девушки. Так, маме проектантки молодая пара подарит люксовую косметику, брату - игрушку, а вот сестре пока не придумали, что выбрать, добавил проектант.