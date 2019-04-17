Певица Зара получила звание «Самая стильная мама»

В Москве прошла премия журнала Hello, где были названы самые стильные люди России по версии издания. Ставшее уже традиционным событие прошло во вторник 16 апреля в фуд-моле «Депо». На мероприятие собрались множество звезд, но лишь немногие завоевали звания.Певица Зара получила премию «самой стильной мамы». Об этом она рассказала в своем Instagram. Артистка выложила видео самого награждения и часть интервью. В подписи она отметила, что очень рада получить это звание.На мероприятие Зара оделась строго, но в то же время несколько дерзко. Черный пиджак со смелым вырезом и массивные серьги подчеркнули ее стиль.Поклонники согласились с результатами премии: «Ну правда ж… Чувство меры и стиля у Зарочки какое-то запредельное... Всегда на 100 баллов», «Вы этого достойны! Я восхищаюсь Вами».Зара воспитывает двоих сыновей от второго брака Даниила и Максима. Иногда она выставляет кадры из семейных фотосессий в свой Instagram и рассказывает о моментах, которые проводит вместе с детьми.