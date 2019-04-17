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Певица Зара получила звание «Самая стильная мама»

В Москве 16 апреля состоялось награждение номинантов премии журнала Hello! «Самые стильные люди в России – 2019». Певица Зара получила звание «самая стильная мама».
Певица Зара получила звание «Самая стильная мама»

В Москве прошла премия журнала Hello, где были названы самые стильные люди России по версии издания. Ставшее уже традиционным событие прошло во вторник 16 апреля в фуд-моле «Депо». На мероприятие собрались множество звезд, но лишь немногие завоевали звания.

Певица Зара получила премию «самой стильной мамы». Об этом она рассказала в своем Instagram. Артистка выложила видео самого награждения и часть интервью. В подписи она отметила, что очень рада получить это звание.

На мероприятие Зара оделась строго, но в то же время несколько дерзко. Черный пиджак со смелым вырезом и массивные серьги подчеркнули ее стиль.

Поклонники согласились с результатами премии: «Ну правда ж… Чувство меры и стиля у Зарочки какое-то запредельное... Всегда на 100 баллов», «Вы этого достойны! Я восхищаюсь Вами».

Зара воспитывает двоих сыновей от второго брака Даниила и Максима. Иногда она выставляет кадры из семейных фотосессий в свой Instagram и рассказывает о моментах, которые проводит вместе с детьми.



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 11:33

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