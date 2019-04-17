Светлана Лобода анонсировала премьеру песни «Пуля-дура»

Судя по публикации знаменитости, премьера нового хита состоится на всех цифровых площадках 19 апреля. Лобода назвала композицию «первым выстрелом из альбома», добавив, что он, «как и последующие, будет контрольным». Звезда поинтересовалась у подписчиков, ждут ли они выхода песни.«Еще спрашиваете! Конечно!» - ответили поклонники. Многим фолловерам уже не терпится сделать предзаказ нового сборника Лободы.