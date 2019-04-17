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Светлана Лобода анонсировала премьеру песни «Пуля-дура»

Светлана Лобода объявила в Instagram-микроблоге о скорой премьере сингла «Пуля-дура». Поклонники обрадовались новости и заявили, что ожидают выхода песни с огромным нетерпением.
Светлана Лобода анонсировала премьеру песни «Пуля-дура»

Судя по публикации знаменитости, премьера нового хита состоится на всех цифровых площадках 19 апреля. Лобода назвала композицию «первым выстрелом из альбома», добавив, что он, «как и последующие, будет контрольным». Звезда поинтересовалась у подписчиков, ждут ли они выхода песни.

«Еще спрашиваете! Конечно!» - ответили поклонники. Многим фолловерам уже не терпится сделать предзаказ нового сборника Лободы.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 11:08

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