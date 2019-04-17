Светлана Лобода анонсировала премьеру песни «Пуля-дура»
Светлана Лобода объявила в Instagram-микроблоге о скорой премьере сингла «Пуля-дура». Поклонники обрадовались новости и заявили, что ожидают выхода песни с огромным нетерпением.
Судя по публикации знаменитости, премьера нового хита состоится на всех цифровых площадках 19 апреля. Лобода назвала композицию «первым выстрелом из альбома», добавив, что он, «как и последующие, будет контрольным». Звезда поинтересовалась у подписчиков, ждут ли они выхода песни.
«Еще спрашиваете! Конечно!» - ответили поклонники. Многим фолловерам уже не терпится сделать предзаказ нового сборника Лободы.
Судя по публикации знаменитости, премьера нового хита состоится на всех цифровых площадках 19 апреля. Лобода назвала композицию «первым выстрелом из альбома», добавив, что он, «как и последующие, будет контрольным». Звезда поинтересовалась у подписчиков, ждут ли они выхода песни.
«Еще спрашиваете! Конечно!» - ответили поклонники. Многим фолловерам уже не терпится сделать предзаказ нового сборника Лободы.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 11:08