Диетологи рассказали, как похудеть с помощью соцсетей
Врачи-диетологи рассказали, как похудеть с помощью соцсетей. Для этого достаточно следовать нескольким простым советам.
Скоро наступит лето, поэтому тема похудения сейчас очень актуальна. Учитывая это, диетологи издания Times of India рассказали, что соцсети могут стать поддержкой и помощником в борьбе с лишним весом. Также врачи дали несколько советов, как правильно пользоваться социальными сетями, чтобы похудеть.
Советы диетологов предельно простые. Во-первых, не нужно подписываться на каналы, группы, странички о еде, чтобы не пробуждать аппетит, когда это не нужно. Во-вторых, важно делать репосты советов по здоровому питанию, рецептов полезных блюд. В-третьих, свой прогресс необходимо фотографировать и выкладывать в сеть, это будет хорошей мотивацией. И последнее, полезно вести дневник похудения, что поможет проанализировать все плюсы и минусы выбранной стратегии.
«При правильном подходе даже зависимость от соцсетей можно обратить в пользу», - добавили врачи.
Скоро наступит лето, поэтому тема похудения сейчас очень актуальна. Учитывая это, диетологи издания Times of India рассказали, что соцсети могут стать поддержкой и помощником в борьбе с лишним весом. Также врачи дали несколько советов, как правильно пользоваться социальными сетями, чтобы похудеть.
Советы диетологов предельно простые. Во-первых, не нужно подписываться на каналы, группы, странички о еде, чтобы не пробуждать аппетит, когда это не нужно. Во-вторых, важно делать репосты советов по здоровому питанию, рецептов полезных блюд. В-третьих, свой прогресс необходимо фотографировать и выкладывать в сеть, это будет хорошей мотивацией. И последнее, полезно вести дневник похудения, что поможет проанализировать все плюсы и минусы выбранной стратегии.
«При правильном подходе даже зависимость от соцсетей можно обратить в пользу», - добавили врачи.
Общество
Добавил: Кононенко Илья Сегодня, 11:39