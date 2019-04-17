Диетологи рассказали, как похудеть с помощью соцсетей





Скоро наступит лето, поэтому тема похудения сейчас очень актуальна. Учитывая это, диетологи издания Times of India рассказали, что соцсети могут стать поддержкой и помощником в борьбе с лишним весом. Также врачи дали несколько советов, как правильно пользоваться социальными сетями, чтобы похудеть.Советы диетологов предельно простые. Во-первых, не нужно подписываться на каналы, группы, странички о еде, чтобы не пробуждать аппетит, когда это не нужно. Во-вторых, важно делать репосты советов по здоровому питанию, рецептов полезных блюд. В-третьих, свой прогресс необходимо фотографировать и выкладывать в сеть, это будет хорошей мотивацией. И последнее, полезно вести дневник похудения, что поможет проанализировать все плюсы и минусы выбранной стратегии.«При правильном подходе даже зависимость от соцсетей можно обратить в пользу», - добавили врачи.