Хакеры атаковали официальные сайты Эквадора из-за ареста Ассанжа





По словам чиновника, практически сразу после того, как в Лондоне местная полиция задержала создателя скандального портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, официальные сайты государства Эквадора были атакованы неизвестными хакерами. Под ударом оказались веб-страницы: президента, налоговой службы и центрального банка страны. С момента ареста создателя WikiLeaks было совершенно более 40 миллионов кибератак, сообщает заместитель министра Патрисио Реал. Он отмечает, точный источник воздействия не был установлен, так как сигналы приходили практически со всех континентов: Евразии, Северной и Южной Америк. Некоторые атаки даже имели свое начало на территории самого Эквадора. Целью этих кибернападений не было удаление или кража информации с ресурсов, все они остались целыми.Напомним, 11 апреля британская полиция задержала Джулиана Ассанджа, создавшего скандальный портал WikiLeaks. Он 7 лет жил в посольстве Эквадора и не покидал его территорию, но в тот день президент этого государства Ленин Морено отказал ему в предоставлении убежища, что привело к немедленному аресту.