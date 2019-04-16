Юрий Лужков: «Нотр-Дам-де-Пари тушили неправильно»
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков высказал свое мнение о пожаре в известном соборе Нотр-Дам-де-Пари. Он считает, что тушение огня происходило неправильно, что и привело к серьезным последствиям, хотя их можно было избежать.
Юрий Лужков дал свой комментарий относительно резонансного пожара в соборе Нотр-Дам-де-Пари, случившегося 15 апреля в Париже. По мнению бывшего руководителя Москвы, пожарные службы столицы Франции сработали в этом случае неправильно, что привело к серьезным последствиям для этого памятника мировой культуры. Он отмечает, первое, что бросается в глаза – это то, сколько времени понадобилось для остановки возгорания.
На это, по мнению Юрия Лужкова, повлияло два фактора: пожарные службы, которые долго добирались до собора Нотр-Дам-де-Пари, и применение малого спектра доступных для этого средств. Бывший мэр столицы России отмечает, в таких случаях необходимо применять все доступные решения, чтобы спасти подобное архитектурное сооружение мирового значения, поэтому он был удивлен отсутствию вертолетов с водой, способных значительно ускорить процесс тушения пожара.
Юрий Лужков отмечает, что сожалеет об данном инциденте, так как считает собор Нотр-Дам-де-Пари одни из главных архитектурных сооружений не только Франции, но и всего мира. Бывший мэр Москвы опечален, что ситуация приняла такой оборот.
Юрий Лужков дал свой комментарий относительно резонансного пожара в соборе Нотр-Дам-де-Пари, случившегося 15 апреля в Париже. По мнению бывшего руководителя Москвы, пожарные службы столицы Франции сработали в этом случае неправильно, что привело к серьезным последствиям для этого памятника мировой культуры. Он отмечает, первое, что бросается в глаза – это то, сколько времени понадобилось для остановки возгорания.
На это, по мнению Юрия Лужкова, повлияло два фактора: пожарные службы, которые долго добирались до собора Нотр-Дам-де-Пари, и применение малого спектра доступных для этого средств. Бывший мэр столицы России отмечает, в таких случаях необходимо применять все доступные решения, чтобы спасти подобное архитектурное сооружение мирового значения, поэтому он был удивлен отсутствию вертолетов с водой, способных значительно ускорить процесс тушения пожара.
Юрий Лужков отмечает, что сожалеет об данном инциденте, так как считает собор Нотр-Дам-де-Пари одни из главных архитектурных сооружений не только Франции, но и всего мира. Бывший мэр Москвы опечален, что ситуация приняла такой оборот.
Происшествия
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:48