Снявшегося в фотосессии Киану Ривза сравнили с Бабой-Ягой

Ривз является тем артистом, который не привык радовать читателей глянцевых журналов и посещать модные вечеринки в Голливуде. Но в целях продвижения фильма «Джон Уик 3» он сделал исключение и снялся для вышеуказанного издания, что привело в восторг многих его поклонников. Также актер дал интервью, в котором сообщил об отношении к современным фильмам и мыслях о смерти.Во время съемок Киану Ривз надевал костюмы от разных модельеров. оставля распущенными длинные локоны и щетину. Такой вид артиста пришелся по душе многочисленным фанатам, давно не видевших ничего подобного с любимцем. Позже главный герой фотосета рассказал, что кинолента о киллере изменила его мнение о боевиках, и теперь он готов работать над «Джоном Уиком», пока будет оставаться интересным для зрителей и критиков.Впрочем, не все фанаты оказались в восторге от работы актера. Некоторые их них посчитали, что их кумир постарел, и теперь больше напоминает ранее умершего дизайнера Карла Лагерфельда. Другие, всматриваясь в артиста, вспомнили мифическую Бабу-Ягу из древних русских сказок.