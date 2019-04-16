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Снявшегося в фотосессии Киану Ривза сравнили с Бабой-Ягой

Киану Ривз принял участие в фотосессии для издания GQ в черно-белых тонах. Строгий вид актера понравился не всем фанатам - некоторые сопоставили его с Карлом Лагерфельдом и фольклорным персонажем Бабой-Ягой.
Снявшегося в фотосессии Киану Ривза сравнили с Бабой-Ягой

Ривз является тем артистом, который не привык радовать читателей глянцевых журналов и посещать модные вечеринки в Голливуде. Но в целях продвижения фильма «Джон Уик 3» он сделал исключение и снялся для вышеуказанного издания, что привело в восторг многих его поклонников. Также актер дал интервью, в котором сообщил об отношении к современным фильмам и мыслях о смерти.

Во время съемок Киану Ривз надевал костюмы от разных модельеров. оставля распущенными длинные локоны и щетину. Такой вид артиста пришелся по душе многочисленным фанатам, давно не видевших ничего подобного с любимцем. Позже главный герой фотосета рассказал, что кинолента о киллере изменила его мнение о боевиках, и теперь он готов работать над «Джоном Уиком», пока будет оставаться интересным для зрителей и критиков.

Впрочем, не все фанаты оказались в восторге от работы актера. Некоторые их них посчитали, что их кумир постарел, и теперь больше напоминает ранее умершего дизайнера Карла Лагерфельда. Другие, всматриваясь в артиста, вспомнили мифическую Бабу-Ягу из древних русских сказок.



 
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ШоуБиз
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:33

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