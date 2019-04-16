Ирина Безрукова поделилась секретами красоты

Ирина не стесняется опубликовывать в социальных сетях свои фотографии, в том числе и без грима. 54-летняя актриса говорит, что ей помогает поддерживать красоту косметолог. Она ходит к специалисту каждые две недели. Однако Безрукова не тратит на это огромные суммы денег. Актриса рекомендует искать именно специалиста в своем дела, а не платить за шикарные кабинеты и разрекламированные имена. Существует огромное количество квалифицированных косметологов, которые за разумные деньги помогут подобрать оптимальный уход для кожи.Сейчас актриса пользуется космецевтикой — препараты на гране косметики и фармацевтики. Также Безрукова использует корейские средства с секретом улитки и не забывает про патчи.