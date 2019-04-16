Представители Apple Books переговорили с российскими издательствами





Представители трех ведущих отечественных издательств сообщили, что иностранцы в процессе своей поездки во всех подробностях расспрашивали о российском рынке электронных книг, перспективе развития и пиратстве, но о каких-либо конкретных планах Apple они не рассказали. При этом несколько лет назад в американской корпорации уже изучали такую возможность, но позже отказались от собственных намерений.Apple Books являет собой маркет электронных книг, внедренный в одноименное приложение, которое имеется во всей мобильной технике гиганта. В РФ через программу доступен только ограниченный ассортимент бесплатных изданий на английском языке. Дабы граждане России пользовались услугами Books, американцам необходимо подписать соглашения с российскими издательствами. К примеру, такие договоры уже есть у Google. Между тем, в сравнении с функционирующими в РФ магазинами электронных книг, у «яблочного» имеется один минус - с приобретенными в нем работами можно будет ознакомиться только с устройств Apple.