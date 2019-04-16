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Представители Apple Books переговорили с российскими издательствами

Apple может внедрить в РФ свой магазин электронных книг Books. Ряд сотрудников компании недавно приезжал в страну с определенными задачами.
Представители Apple Books переговорили с российскими издательствами

Представители трех ведущих отечественных издательств сообщили, что иностранцы в процессе своей поездки во всех подробностях расспрашивали о российском рынке электронных книг, перспективе развития и пиратстве, но о каких-либо конкретных планах Apple они не рассказали. При этом несколько лет назад в американской корпорации уже изучали такую возможность, но позже отказались от собственных намерений.

Apple Books являет собой маркет электронных книг, внедренный в одноименное приложение, которое имеется во всей мобильной технике гиганта. В РФ через программу доступен только ограниченный ассортимент бесплатных изданий на английском языке. Дабы граждане России пользовались услугами Books, американцам необходимо подписать соглашения с российскими издательствами. К примеру, такие договоры уже есть у Google. Между тем, в сравнении с функционирующими в РФ магазинами электронных книг, у «яблочного» имеется один минус - с приобретенными в нем работами можно будет ознакомиться только с устройств Apple.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 12:52

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