Xiaomi выпустила мощный велосипедный насос MIJIA Bicycle Pump стоимостью в 30 долларов
Известный бренд Xiaomi выпустил новый мощный насос MIJIA Bicycle Pump. Стоимость новинки, позволяющей накачивать не только велосипедные колеса, составляет всего 30 долларов.
Над созданием MIJIA Bicycle Pump трудились специалисты двух компаний – Xiaomi и MIJIA. Новинка является достаточно компактным устройством, главное предназначение которого – быстрая и эффективная накачка велосипедных скатов. Эксперты отмечают, что мощность новой разработки существенно выше необходимой. Это говорит о том, что насос может использоваться даже для наполнения воздухом колес автомобилей и мотоциклов.
Предположительная стоимость MIJIA Bicycle Pump – 30 долларов. Максимальное давление, обеспечиваемое полезной для велосипедистов новинкой, составляет около 10,5 кг/см2.
Над созданием MIJIA Bicycle Pump трудились специалисты двух компаний – Xiaomi и MIJIA. Новинка является достаточно компактным устройством, главное предназначение которого – быстрая и эффективная накачка велосипедных скатов. Эксперты отмечают, что мощность новой разработки существенно выше необходимой. Это говорит о том, что насос может использоваться даже для наполнения воздухом колес автомобилей и мотоциклов.
Предположительная стоимость MIJIA Bicycle Pump – 30 долларов. Максимальное давление, обеспечиваемое полезной для велосипедистов новинкой, составляет около 10,5 кг/см2.
Технологии
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:23