Ученые определили, когда женщина охотнее вступает в сексуальный контакт





Ученые из норвежского научно-технического университета изучили вопрос возникновения полового влечения у людей. Они отметили, что женщины более охотно занимаются сексом, если не видят сильного желания у мужчин. По их данным, при первой встрече представители сильной половины человечества больше интересуются сексом. Но некоторые намеренно демонстрируют свое безразличие, чтобы подтолкнуть женщину к сексуальному контакту.В ходе эксперимента отмечено, что если мужчины форсируют развитие событий, то становятся менее сексуально привлекательными для женщин.Мужчина старается скрыть свое желание, а представительницы прекрасного пола наоборот - его преувеличить. Если женщины замечают, что находятся в центре внимания сразу нескольких потенциальных партнеров, то они гораздо охотнее проявляю желание к сексуальному контакту.Также следует учитывать множество других аспектов: находят ли потенциальные партнеры друг друга привлекательными, количество сексуальных связей до этого момента у обоих, наличие стабильных отношений.