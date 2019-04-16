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Ученые определили, когда женщина охотнее вступает в сексуальный контакт

Ученые исследовали либидо у представителей обоих полов и выяснили взаимосвязь влечения у женщин с демонстрацией сексуального желания у мужчин. Также отмечено влияние конкуренции на готовность к вступлению в сексуальный контакт.
Ученые определили, когда женщина охотнее вступает в сексуальный контакт

Ученые из норвежского научно-технического университета изучили вопрос возникновения полового влечения у людей. Они отметили, что женщины более охотно занимаются сексом, если не видят сильного желания у мужчин. По их данным, при первой встрече представители сильной половины человечества больше интересуются сексом. Но некоторые намеренно демонстрируют свое безразличие, чтобы подтолкнуть женщину к сексуальному контакту.

В ходе эксперимента отмечено, что если мужчины форсируют развитие событий, то становятся менее сексуально привлекательными для женщин.

Мужчина старается скрыть свое желание, а представительницы прекрасного пола наоборот - его преувеличить. Если женщины замечают, что находятся в центре внимания сразу нескольких потенциальных партнеров, то они гораздо охотнее проявляю желание к сексуальному контакту.

Также следует учитывать множество других аспектов: находят ли потенциальные партнеры друг друга привлекательными, количество сексуальных связей до этого момента у обоих, наличие стабильных отношений.



 
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Наука
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 10:57

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