Ученые утверждают, что стресс может вызвать сердечнососудистые заболевания





Во время исследования было осмотрено 137 000 человек, у которых диагностированы связанные со стрессом расстройства. После чего специалисты сравнили их данные с анализами братьев и сестер, которые имели такое же воспитание и гены. В результате ученые установили, что у людей, которые были подвержены стрессу, на 60 процентов больше риск заболевания сердечно-сосудистой системы, а также увеличена вероятность инфаркта.Данное исследование в очередной раз подтвердило опасность таких явлений, как депрессия, стресс и тревога. В зоне повышенного риска находятся дети и люди от 40 до 50 лет.