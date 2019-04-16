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Ученые утверждают, что стресс может вызвать сердечнососудистые заболевания

Шведские ученые утверждают, что стресс может вызвать сердечно-сосудистые заболевания и способен спровоцировать инфаркт. Данные получены в ходе проведения изучения братьев и сестер с одинаковыми физическими данными, но разными уровнями стресса.
Ученые утверждают, что стресс может вызвать сердечнососудистые заболевания

Во время исследования было осмотрено 137 000 человек, у которых диагностированы связанные со стрессом расстройства. После чего специалисты сравнили их данные с анализами братьев и сестер, которые имели такое же воспитание и гены. В результате ученые установили, что у людей, которые были подвержены стрессу, на 60 процентов больше риск заболевания сердечно-сосудистой системы, а также увеличена вероятность инфаркта.

Данное исследование в очередной раз подтвердило опасность таких явлений, как депрессия, стресс и тревога. В зоне повышенного риска находятся дети и люди от 40 до 50 лет.



 
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Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 09:29

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