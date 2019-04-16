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Леонид Агутин возмутился работой спасателей, тушивших пожар в Нотр-Даме

Российский певец Леонид Агутин высказался по поводу пожара в Нотр-Дам де Пари на своей странице в сети Instagram. Артист возмутился работой спасателей, которые не тушили огонь с вертолетов и не соблюдали технику безопасности.
Леонид Агутин возмутился работой спасателей, тушивших пожар в Нотр-Даме

Агутин отметил, что мировое культурное наследие, которым является собор Парижской Богоматери, простоял больше семи веков, чтобы сгореть на глазах у всего мира в XXI столетии. Агутин считает это немыслимым и не может смириться с тем, что Нотр-Дам де Пари больше нет. Певец уверен, что причиной возгорания стала глупая случайность, а в пожаре виноват, возможно, один человек. Также артист возмущен тем, что в современности в развитом городе для тушения не воспользовались вертолетами с водой и пеной.

Леонид Агутин предположил, что в пожаре собора мог иметь место заговор. Подписчики присоединились к высказываниям кумира в комментариях, отметив, что такой масштабный пожар кажется по-настоящему жутким.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:46

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