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Саша Черно снова отчитала Иосифа Оганесяна за плохое поведение

Одна из самых ярких и популярных участниц проекта «Дом-2» Саша Черно снова закатила истерику, в ходе которой отчитала Иосифа Оганесяна за плохое поведение. Со слов девушки, её муж не видит проблему, а потому не может найти способы её решения.

Саша Черно снова отчитала Иосифа Оганесяна за плохое поведение


Саша Черно после очередного примирения с супругом не смогла долгое время играть роль любящей и понимающей жены, а потому снова отчитала Иосифа Оганесяна за плохое поведение. Участница реалити-шоу недовольна тем, что молодой человек в упор не хочет замечать проблем, которые сложились у них, из-за чего они никак не могут найти их решение.

Саша Черно снова отчитала Иосифа Оганесяна за плохое поведение


Сам же Иосиф Оганесян не стал идти на поводу истерики супруги, отметив, что проблемы Саша Черно создаёт сама. Скандальная проектантка, осознав, что спор можно продолжать ещё очень долго, хлопнула дверью и ушла из комнаты.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 19:33

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