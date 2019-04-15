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В Китае УЗИ продемонстрировало «сражение» сестер-близнецов в материнской утробе

В Китае УЗИ продемонстрировало необычное «сражение» сестер-близнецов, происходящее в материнской утробе. Снимок был сделан на 4 месяце беременности еще в конце прошлого года, а уже в апреле нынешнего состоялись роды, прошедшие успешно.
В Китае УЗИ продемонстрировало «сражение» сестер-близнецов в материнской утробе

Об этом необычном «сражении» между сестрами-близнецами рассказало зарубежное издание Daily Mail. Вместе с тем был опубликован снимок, сделанный 6 декабря 2018 года в Китае. Тогда женщина пришла на плановое обследование, и ей сделали УЗИ на 4 месяце беременности. Пользователи Сети начали разбирать опубликованный снимок и спорить на тему того, какой ребенок первым появится на свет и формально станет старшим. Другие же уверены в том, что такое соперничество в материнской утробе приведет к взаимной любви в обычной жизни.
В Китае УЗИ продемонстрировало «сражение» сестер-близнецов в материнской утробе

Такие случаи в медицинской практике называются «монохориальная моноамниотическая двойня». Это очень опасная ситуация, рискующая оказаться фатальной для обеих сестер. Согласно статистике, после 26 недели шанс их выживания составляет всего 50%. Подобное положение двух плодов приводит к тому, что они постоянно мешают друг друга, а их пуповины могут запутаться и привести к смертельным последствиям для одного либо двух еще не рожденных детей. Они могут попросту задушить их, либо перекрыть потоки циркуляции крови. Несмотря на это, рождение этих сестер-близнецов состоялось в апреле 2019 года и стало успешным.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:12

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