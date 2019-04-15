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Промсвязьбанк и «Росатом» подписали меморандум о сотрудничестве

Руководители Промсвязьбанка и «Росатома» во время форума под названием «Атомэкспо-2019» в Сочи подписали меморандум о сотрудничестве. В дальнейшем они намерены развивать долгосрочные и взаимовыгодные партнерские отношения.
Промсвязьбанк и «Росатом» подписали меморандум о сотрудничестве

Промсвязьбанк согласился предоставить «Росатому» и ее дочерним фирмам ряд депозитных и кредитных услуг. Специалисты финансовой организации планируют открыть концерну «Росэнергоатом» лимит гарантий в сумме 30 млрд рублей. Артем Шашкин, глава департамента крупных корпоративных клиентов, заявил о планах развития сотрудничества с государственными компаниями. Подписанный меморандум окажется одним из главных шагов на пути к достижению поставленной цели и заложит основу для крепких отношений с новым партнером, которому предлагается качественный сервис и финансовые продукты.

По словам Ильи Реброва, занимающего пост финансового директора «Росатома», на сегодняшний день госкорпорация и ее дочерние предприятия занимаются реализацией большого числа проектов. Для выполнения поставленных стратегических задач потребуются надежные финансовые партнеры, такие как Промсвязьбанк.



 
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Общество
Добавил: Роман Сегодня, 18:18

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