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Физик назвал возможными медленные путешествия через червоточины
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Физик назвал возможными медленные путешествия через червоточины

Американский ученый признал, что путешествие через червоточины возможно, но переход в пространстве происходит медленно. Об этом физик из Гарварда Дэниел Джафферис сообщил, выступая на апрельском совещании APS 2019 года в Денвере.
Физик назвал возможными медленные путешествия через червоточины

Гарвардский физик отметил, что путешествие между двумя отдаленными местами через тоннели в искривленном пространстве-времени возможно. Однако прохождение этих червоточин занимает больше времени, чем прямое движение, поэтому они неудобны для космических путешествий. Поиск способа построить червоточину, через которую мог бы проходить свет, был стимулом в стремлении развить теорию квантовой гравитации.

Дэниел Джафферис отметил, что с внешней точки зрения путешествие через червоточину эквивалентно квантовой телепортации с использованием запутанных черных дыр. Свою теорию ученый основал на установке, впервые разработанной Эйнштейном и Розеном в 1935 году и состоящей из связи между двумя черными дырами. На сегодняшний день основной проблемой в формулировании проходимых червоточин является потребность в отрицательной энергии, которая несовместима с квантовой гравитацией. Джафферис исправил это, используя инструменты квантовой теории поля, вычисляя эффекты, подобные эффекту Казимира. Физик предполагает, что это открытие позволит по-новому сформулировать законы квантовой механики.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:16

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