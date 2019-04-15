Физик назвал возможными медленные путешествия через червоточины





Гарвардский физик отметил, что путешествие между двумя отдаленными местами через тоннели в искривленном пространстве-времени возможно. Однако прохождение этих червоточин занимает больше времени, чем прямое движение, поэтому они неудобны для космических путешествий. Поиск способа построить червоточину, через которую мог бы проходить свет, был стимулом в стремлении развить теорию квантовой гравитации.Дэниел Джафферис отметил, что с внешней точки зрения путешествие через червоточину эквивалентно квантовой телепортации с использованием запутанных черных дыр. Свою теорию ученый основал на установке, впервые разработанной Эйнштейном и Розеном в 1935 году и состоящей из связи между двумя черными дырами. На сегодняшний день основной проблемой в формулировании проходимых червоточин является потребность в отрицательной энергии, которая несовместима с квантовой гравитацией. Джафферис исправил это, используя инструменты квантовой теории поля, вычисляя эффекты, подобные эффекту Казимира. Физик предполагает, что это открытие позволит по-новому сформулировать законы квантовой механики.