Объявлены цены на первый ноутбук Honor в России





MagicBook станет первым ноутбуком бренда Honor, представленным в России. Он имеет 14-дюймовый дисплей, занимающий 81% поверхности и способный раскрываться на 180 градусов. Компания заявила, что новинка сможет работать до 12 часов в режиме просмотра видео формата Full HD и использования веб-браузера. Обе версии ноутбука оснащены звуковой системой Dolby Sound, состоящей из 4 динамиков.Одна версия Honor MagicBook получит процессор AMD Ryzen 5 2500U, 8 ГБ ОЗУ и видеокарту Radeon Vega8. Другой вариант обзаведется кристаллом Intel Core i5-8250U, 8 ГБ ОЗУ и графической системой NVIDIA GeForce MX150 c 2 ГБ. Данная версия ноутбука получит скан отпечатков пальцев, встроенный в кнопку включения устройства.В России продажи начнутся уже 25 апреля, а возможность предзаказа открывается 15 числа того же месяца. Местным покупателям придется выложить 49,9 тысячи рублей за Honor MagicBook AMD Ryzen, а за версию с Intel необходимо будет заплатить почти в полтора раза дороже – 69,9 тысячи рублей.