Младший сын Олега Газманова купил Mercedes за 15 млн рублей
У младшего сына артиста Олега Газманова, 21-летнего Филиппа Газманова, появилась новая машина стоимостью порядка 15 млн рублей. Автомобилем наследника звезды стала модель Mercedes S-Class Coupe.
Младший сын Газманова прошлым летом был замечен в Москве на красном Ferrari, а накануне у него появилась новая иномарка. Филипп Газманов с ранних лет ведет сотрудничество с Mavrin Models, а также учится в Великобритании и занимается бизнесом. Как подчеркнул старший брат модели, Родион Газманов, он учит родственника не гонять на больших скоростях, хотя транспорт и располагает к этому. Сам артист тоже имеет в собственном гараже спортивную модель, а именно Audi, пока отец семейства несколько раз размещал в своем микроблоге изображения BMW i8.
Филипп Газманов довольно редко распространяется о своей личной жизни, хотя публике известного о его трепетном отношении к семье. Несмотря на то, что модель является приемным ребенком для известного родителя, он еще в семь лет принял решение взять фамилию Газманова.
Младший сын Газманова прошлым летом был замечен в Москве на красном Ferrari, а накануне у него появилась новая иномарка. Филипп Газманов с ранних лет ведет сотрудничество с Mavrin Models, а также учится в Великобритании и занимается бизнесом. Как подчеркнул старший брат модели, Родион Газманов, он учит родственника не гонять на больших скоростях, хотя транспорт и располагает к этому. Сам артист тоже имеет в собственном гараже спортивную модель, а именно Audi, пока отец семейства несколько раз размещал в своем микроблоге изображения BMW i8.
Филипп Газманов довольно редко распространяется о своей личной жизни, хотя публике известного о его трепетном отношении к семье. Несмотря на то, что модель является приемным ребенком для известного родителя, он еще в семь лет принял решение взять фамилию Газманова.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:47