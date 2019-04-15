Цитрусовые и кофе с молоком на завтрак провоцируют развитие ряда болезней





Завтрак является основой не только для успешного дня, но и для всего здоровья организма, отмечают медики. Многие продукты, рекомендуемые к употреблению диетологами, нельзя есть в первой половине дня, особенно сразу после сна. К ним принято относить всю группу цитрусовых, ведь их кислота способна вызвать гастрит и другие проблемы с желудочно-кишечным трактом. Груши тоже не рекомендуется употреблять на завтрак, как и хурму. Холодные напитки способны нарушить процессы кровообращения, поэтому утром лучше пить воду комнатной температуры.Миллионы людей во время завтрака выпивают чашку кофе с молоком, но врачи не рекомендуют этого делать. Этот горячий напиток раздражает желудок и способен провоцировать образование камней в почках. Сахар, добавляемый в кофе, вызывает раздражение поджелудочной железы, поэтому от него тоже стоит отказаться во время завтрака. Не рекомендуется употреблять и выпечку, она способна спровоцировать вздутие живота. Еще один вредный для завтрака продукт – это чеснок, имеющий похожее с кофеином воздействие на организм ранним утром.