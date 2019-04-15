Поклонники оценили фото Ирины Безруковой без макияжа

Актриса зимой на Филиппинах решила отдохнуть без косметики. Ирина Безрукова в социальных сетях с удовольствием делится кадрами, сделанными во время съемок телешоу. Фолловеры оценили не только экзотические пейзажи, которые демонстрирует на фото знаменитость, но и ее естественную красоту. Многие отметили, что актриса не выглядит на свои годы. Фанаты назвали Ирину Безрукову «женщиной без возраста» и написали, что от нее веет настоящей внутренней красотой и позитивом.Недавно экс-супруга Сергея Безрукова отметила свое 54-летие. В честь этого события артистка показала поклонникам кадры, сделанные на фотосессии. Ирина Безрукова предстала в ярких образах, выбрав сначала бежевое пальто и черное платье, потом – кардиган и сияющий наряд с кокетливой шляпой. Поклонники отметили, что актриса после участия в «Последнем герое» похудела и помолодела. В проекте знаменитость принимала участие всего пару недель, хотя остальные участники команды успели к ней привязаться.