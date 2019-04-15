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Поклонники оценили фото Ирины Безруковой без макияжа

В своем микроблоге Instagram бывшая супруга Сергея Безрукова показывает снимки, сделанные на Филиппинах во время съемок программы «Последний герой». Поклонники оценили фото 54-летней Ирины Безруковой без макияжа.

Поклонники оценили фото Ирины Безруковой без макияжа


Актриса зимой на Филиппинах решила отдохнуть без косметики. Ирина Безрукова в социальных сетях с удовольствием делится кадрами, сделанными во время съемок телешоу. Фолловеры оценили не только экзотические пейзажи, которые демонстрирует на фото знаменитость, но и ее естественную красоту. Многие отметили, что актриса не выглядит на свои годы. Фанаты назвали Ирину Безрукову «женщиной без возраста» и написали, что от нее веет настоящей внутренней красотой и позитивом.

Недавно экс-супруга Сергея Безрукова отметила свое 54-летие. В честь этого события артистка показала поклонникам кадры, сделанные на фотосессии. Ирина Безрукова предстала в ярких образах, выбрав сначала бежевое пальто и черное платье, потом – кардиган и сияющий наряд с кокетливой шляпой. Поклонники отметили, что актриса после участия в «Последнем герое» похудела и помолодела. В проекте знаменитость принимала участие всего пару недель, хотя остальные участники команды успели к ней привязаться.



 
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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 12:00

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