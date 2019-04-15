Visa начала тестирование снятия наличных на кассах магазинов в России
Международная платежная система Visa заявила о том, что начала в России тестирование снятия наличных денег прямо на кассах магазинов. В скором времени планируется полноценный запуск этой услуги по всей территории страны.
Об этом международная платежная система Visa заявила в пресс-релизе. Сейчас тестирование снятия наличных денег прямо на кассах магазинов проходит исключительно на территории Истринского района Московской области. В этой программе участвуют Россельхозбанк и сеть «Русский пармезан». Уже в ближайшее время Visa и ее партнеры собираются сделать эту услугу доступной по всей территории России и для всех банков.
Возможность снятия наличных денег на кассовых аппаратах позволяет получить средства не делая и шага в сторону, отмечают представители международной платежной системы. Для этого человеку необходимо совершить покупку, оплатить ее с помощью банковской карты или смартфона. Затем он получит возможность снять наличные деньги, используя в качестве подтверждения лишь код-пароль или отпечаток пальца.
Напомним, совсем недавно Сбербанк заявил о том, что уже летом владельцы его банковских карт смогут получать средства, не отходя от кассы. В июле планируется запуск подобной услуги в малых и средних магазинах, а уже в сентябре она будет доступна в крупных сетях.
Об этом международная платежная система Visa заявила в пресс-релизе. Сейчас тестирование снятия наличных денег прямо на кассах магазинов проходит исключительно на территории Истринского района Московской области. В этой программе участвуют Россельхозбанк и сеть «Русский пармезан». Уже в ближайшее время Visa и ее партнеры собираются сделать эту услугу доступной по всей территории России и для всех банков.
Возможность снятия наличных денег на кассовых аппаратах позволяет получить средства не делая и шага в сторону, отмечают представители международной платежной системы. Для этого человеку необходимо совершить покупку, оплатить ее с помощью банковской карты или смартфона. Затем он получит возможность снять наличные деньги, используя в качестве подтверждения лишь код-пароль или отпечаток пальца.
Напомним, совсем недавно Сбербанк заявил о том, что уже летом владельцы его банковских карт смогут получать средства, не отходя от кассы. В июле планируется запуск подобной услуги в малых и средних магазинах, а уже в сентябре она будет доступна в крупных сетях.
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:14