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Visa начала тестирование снятия наличных на кассах магазинов в России

Международная платежная система Visa заявила о том, что начала в России тестирование снятия наличных денег прямо на кассах магазинов. В скором времени планируется полноценный запуск этой услуги по всей территории страны.
Visa начала тестирование снятия наличных на кассах магазинов в России

Об этом международная платежная система Visa заявила в пресс-релизе. Сейчас тестирование снятия наличных денег прямо на кассах магазинов проходит исключительно на территории Истринского района Московской области. В этой программе участвуют Россельхозбанк и сеть «Русский пармезан». Уже в ближайшее время Visa и ее партнеры собираются сделать эту услугу доступной по всей территории России и для всех банков.

Возможность снятия наличных денег на кассовых аппаратах позволяет получить средства не делая и шага в сторону, отмечают представители международной платежной системы. Для этого человеку необходимо совершить покупку, оплатить ее с помощью банковской карты или смартфона. Затем он получит возможность снять наличные деньги, используя в качестве подтверждения лишь код-пароль или отпечаток пальца.

Напомним, совсем недавно Сбербанк заявил о том, что уже летом владельцы его банковских карт смогут получать средства, не отходя от кассы. В июле планируется запуск подобной услуги в малых и средних магазинах, а уже в сентябре она будет доступна в крупных сетях.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:14

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