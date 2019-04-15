Звезда проекта "Дом-2" Виктория Романец покупает подписчиков в Instagram

Виктория Романец часто публикует в своем аккаунте в Instagram рекламные посты. Девушка предлагает своим поклонникам попробовать косметику, одежду и другие вещи. Однако недавно она решила предложить фолловерам деньги за подписку. Последний пост звезды многие восприняли как неудачную шутку.Виктория Романец пообещала по 100 рублей каждому своему сотому поклоннику, который подпишется на ее 100 друзей. Учитывая, что сама знаменитость в основном подписана на компании, продукцию которых она рекламирует, многие решили, что таким образом звезда реалити решила в очередной раз заработать на своем имени. Хейтеры сразу же высмеяли "щедрое" предложение Виктории Романец, обвинив ее в покупке собственных подписчиков для повышения популярности.